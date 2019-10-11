هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

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متابعات - أمينة عبد العال

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هجمات إرهابية

مركز ارنديل

أخلت الشرطة البريطانية مركز "آرنديل" التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد هجمات إرهابية تعرض لها رواد المركز، منذ قليل.
وقالت الشرطة إنها تتعامل مع حادث في مركز آرنديل التجاري بمدينة مانشستر في شمال البلاد، بعدما تلقت تقارير عن حوادث طعن، بينما ذكرت خدمات الإسعاف أنها تعالج أربعة مصابين، حسبما نشرت إسبوتنيك عربي.

وقالت متحدثة باسم خدمة إسعاف نورث وست "نحن في الموقع ونعالج أربعة"، فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إنه تم إخلاء المركز.


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