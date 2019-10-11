فرص عمل متاحة بـ "الإنتاج الحربي"

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وظائف

إنتاج

كول سنتر

حربي

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حاجتها لشباب لشغل وظيفة "كول سنتر"، سواء من العاملين بشركات الهيئة أو خارجها، واشترط الإعلان أن يكون الشاب حاصل على مؤهل عالي ولا يزيد سنه عن 35 عام ويجيد التعامل مع الكمبيوتر بشكل كامل.

ونص الإعلان على أن يقوم المتقدم بإرسال سيرة ذاتية وشهادة ميلاد وتخرج على الإيميل المخصص لذلك وهو [email protected] .

وذكرت الهيئة، أن آخر موعد للتقديم 20 أكتوبر 2019، وسيتم الإخطار بموعد المقابلة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.



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