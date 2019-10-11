  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

دراسة: الطبيب يحتل المرتبة الثانية في الخيانة الزوجية

الصفحة الأخيرة

الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

"قلب تونس" يجدد مطالبته بالإفراج عن مرشحه للرئاسة

#

لبلوغ مونديال 2022.. الصين تجنس تسعة لاعبين!

#

ضبط إمام مسجد يمارس الجنس مع زوجة جاره

#

"فيفا" يصدم "الفراعنة" قبل بطولة الأمم

الطبيب

الخيانة الزوجية

اللحام

كشفت دراسة اجتماعية حديثة عن كيفية تتحكم المهن والوظائف في الخيانة الزوجية، وهناك ملامح نفسية للرجال من خلال طبيعة المهن التي يحترفونها.

وجاء في الدراسة التي نشرتها" سكاي نيوز عربية"، أن  موقع المواعدة "آشلي ماداسيون"، قد أجري دراسة شملت آراء أكثر من ألف مشترك بشأن أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك، ونشرت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، الاستطلاع والمثير فيه بأن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها.

ففي المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية.

واحتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.

وجاء العاملون في القطاع المالي و التعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة.

وحل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب منهم.

بينما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا.

وفي المرتبة الأولى جاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام في مقدمة المهن التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك
» «أوباميانج» يتوج كأفضل لاعب لشهر سبتمبر
» تصريحات هامة للجيش الجزائري عن الانتخابات الرئاسية
» دراسة: الطبيب يحتل المرتبة الثانية في الخيانة الزوجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف