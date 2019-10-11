» دراسة: الطبيب يحتل المرتبة الثانية في الخيانة الزوجية

11 أكتوبر 2019 - 12:46 م

كشفت دراسة اجتماعية حديثة عن كيفية تتحكم المهن والوظائف في الخيانة الزوجية، وهناك ملامح نفسية للرجال من خلال طبيعة المهن التي يحترفونها.

وجاء في الدراسة التي نشرتها" سكاي نيوز عربية"، أن موقع المواعدة "آشلي ماداسيون"، قد أجري دراسة شملت آراء أكثر من ألف مشترك بشأن أسباب الخيانة والعوامل التي تدفعهم لذلك، ونشرت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، الاستطلاع والمثير فيه بأن الخيانة الزوجية تتفاوت بين الأشخاص تبعا للمهن التي يعملون بها.

ففي المرتبة الثالثة عشر والأخيرة جاء أهل السياسة والعاملون بالثقافة والفنون كأقل الأشخاص المعرضين للخيانة الزوجية.

واحتل العاملون في قطاع التسويق والعمل الاجتماعي والفندقي المرتبة الثانية عشر، وفقا لوكالة "سبونتيك" الروسية.

وجاء العاملون في القطاع المالي و التعليم في المرتبة التالية بنسبة الخيانة الزوجية، حيث أكد 9 في المئة من المشاركين بالاستفتاء بقيامهم بالخيانة.

وحل قطاع ريادة الأعمال في المراكز الثلاث الأولى كون هذا القطاع يحتاج للوقت والتعرف على الأشخاص والتقرب منهم.

بينما احتل قطاع تكنولوجيا المعلومات المرتبة الثالثة في القائمة ومهنة الطب حلت ثانيا.

وفي المرتبة الأولى جاء أصحاب الحرف المهنية المرتبطة بالبناء والسباكة واللحام في مقدمة المهن التي أبدى فيها أصحابها نسبة مرتفعة من الخيانة الزوجية.