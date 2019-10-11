» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك

11 أكتوبر 2019 - 12:45 م

يخضع محمود عبد الرزاق "شيكابالا"، صانع ألعاب نادى الزمالك لاختبار طبى قبل انطلاق مران الفريق لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمه، فى إطار الاستعداد الجيد لمباراة القمة، المقرر لها يوم 19 أكتوبر فى الجولة الرابعة من الدوري الممتاز .

ويعانى اللاعب من إصابة بالعضلة الضامة والتى بسببها غاب عن لقاء الزمالك الأخير أمام أف سي مصر بالدورى، وابتعد عن التدريبات الجماعية.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، منح الفهد الأسمر راحة من التدريبات الجماعية خلال الـ 48 ساعة الماضية وتأديته بعض التدريبات التأهيلية، لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم .