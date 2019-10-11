صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

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ترامب

مقتل

العسيري

صانع القنابل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه تم التأكد من مقتل خبير صنع القنابل بتنظيم القاعدة قبل نحو عامين باليمن.

ورغم إعلان مقتل العسيري ، إلا أن تنظيم القاعدة  لم يعلق على مقتله كما يفعل مع جميع قياداته ، كما هو معهود مع القيادات التي قتلتها الولايات المتحدة .

يذكر أن العسيري  شكل على مدى سنوات كابوس للمخابرات الأمريكية " سي أي إيه "، حيث كان صانع قنابل القاعدة الداهية .

وكانت أنباء استخباراتية  قد وردت تفيد بتطويره قنابل لا يمكن كشفها داخل المطارات عبر زرع المتفجرات داخل الجسم البشري تارة وعبر أجهزة الحاسوب المحمول واللوحي تارة أخرى .

كما هدد العسيري أمن المطارات الأمريكية ، حتى تم حظر حمل الأجهزة اللوحية ، وضلع في محاولة تفجير رحلتين طيران أمريكية عام 2009 ، أحدها عبر قنبلة في الملابس الداخلية لمسافر نيجيري.

وتم وقتها العثور  على بصمات العسيري  الذي كان بمثابة شبح قنابل يهدد الإمن الأمريكي .


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