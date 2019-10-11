اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

11 أكتوبر 2019 - 11:48 ص

اقتحم عدد من حزب "سبعة" مجلس النواب اللبناني؛ حيث دخلوا القاعة العامة للمجلس، وتم توقيف عدد منهم من قبل الشرطة.

وفي بيان نشره الحزب وتداولته وسائل الإعلام فإنه تحت قبة هذا المجلس تم خرق الدستور عشرات المرات عبر إقرار موازنات بدون قطع حساب لعشرات السنين، وعبر عدم احترام كل المهل الدستورية لتقديم الموازنات، وعبر إغلاق المجلس النيابي لأشهر طويلة بس بسبب الخلافات سياسية.

فيما قالت الأمينة العامة للحزب غادة عيد أنه دخلنا إلى القاعة العامة للمجلس النيابي وكنّا نتكلم بما نريد أن يقوله نوابنا، منوهة أن عشرة ناشطين من الحزب لا يزالون داخل المجلس، بحسب قولها.

وأضافت أننا دخلنا لإيصال الصوت، فنحن نريد دفع فاتورة الهاتف بالليرة اللبنانية لا بالدولار، وكل ثانية نتكلم بها على الهاتف تحسب دقيقة، وهذه سرقة منظّمة لفاتورة الهاتف.

واختار الحزب رقم "7 " علامة النصر شعارًا له يتناسب مع هوية طموحة وشابة للمنصة الجديدة. مستخدمًا اللون البنفسجي كونه الوحيد الذي لم يحتكره أحد من الأحزاب اللبنانية.

ويتحدّث الحزب عن آلاف من المنتسبين إليه، على الرغم من التشكيك بواقع وجوده كحزب سياسي له حيثية قائمة بذاته.