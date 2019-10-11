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الفلاحين:

"اطمن يا ريس لو ملقناش مياه هنروي الأرض بدمنا"

الحياة السياسية

أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين
أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين

إيمان هاني

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الفلاحين

صدى البلد

علا شوشة

أحمد العباسي

أكد أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين، أن الانتماء للأرض من الانتماء للوطن، موضحا أن شباب الفلاحين أصبح لديهم طموحات عالية، ويجب أن نعمل جميعًا على الاهتمام بالأراضي الزراعية والمحافظة عليها.

 وأضاف "العباسي"، خلال حواره في برنامج "بيوتنا"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية علا شوشة، قائلا :" فلاحين مصر هما اللي حموا أراضيهم، استحالة يسيبوا أرضهم، والفلاح المصري هو اللي خرج المهندس والدكتور، لازم نضمن لهم حياة كريمة له ولأبنائه هو أساس البلد دي.

 و تابع نقيب الفلاحين قائلا :" القيادة السياسية في مصر حاليا تحاول أن تعبر بالفلاحين وأبنائهم إلى بر الأمان، لازم الشركات تساعد الفلاحين بأحدث الأجهزة للاستصلاح الأراضي، معقبا :" اطمن يا ريس الفلاح لو ملقاش مياه يروى زرعته سيرويها بدمائه ".

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