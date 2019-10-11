قتل جارته وأخفي جثتها في الجدار 6 سنوات

11 أكتوبر 2019 - 10:34 ص

ارتكب مواطن أمريكي في ولاية كاليفورنيا، جريمة بشعة؛ حيث قتل جارته، وأخفى جثتها في جدار شقته لمدة ستة سنوات.

وكشفت " "NBC News أن "ريفان كامبل" من مدينة لوس فقدت منذ شهر يونيو عام 2009، ولكن في شهر يوليو عام 2015 تلقت عائلتها اتصالا هاتفيا من مجهول أخبرهم بأنه من المحتمل أن تكون "ريفان مدفونة" في جدار الشقة التي كانت تقيم فيها.

وأضافت الصحيفة، أن أقرباء المفقودة اتصلوا بالشرطة وأخبروهم بالأمر، وفعلا تمكنت الكلاب البوليسية من تحديد مكان دفنها.

وتبين من خلال التحقيقات، أن "ريندولف جاربوت" (47 سنة) الذي كان يسكن في الغرفة المجاورة لغرفة ريفان كامبل؛ قتل جارته؛ حيث اتضح من الكشف على الجثة أن سبب الوفاة هو ضربة قوية على رأسها.

وأعلن ممثل النيابة العامة أن القاتل جاربوت استخدم مطرقة في قتلها، وقد حكم عليه بالسجن 11 سنة.