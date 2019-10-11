انقطاع المياه 8 ساعات عن الأماكن بالجيزة

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تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 300مم بشارع فيصل أمام كفر طهرمس اتجاه ميدان الجيزة مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة الــ11 مساء اليوم الجمعة حتى الــساعة الــ7 من صباح السبت.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "شارع فيصل بداية من شارع ابن بطوط (مدكور) وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد- منطقة مساكن منتصر- منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.


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