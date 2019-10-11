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بالصورة.. مشجع يتحرش بلاعبة أثناء سيلفي

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اللاعبة والمشجع
اللاعبة والمشجع

عبد القادر وحيد

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مشجع

تحرش

لاعبة

تيغريس

المكسيكي

قرر نادي "تيغريس" المكسيكي عقوبة بمنع  أحد المشجعين من حضور جميع مبارياته، بسبب توثيق عملية تحرش قام بها ضد إحدى اللاعبات.

وكان أحد المصورين المتواجدين في الملعب قد تمكن من التقاط صور الحادثة، ما أوقع المشجع في ورطة مع النادي.

يأتي هذا، عقب تعرض لاعبة كرة قدم لموقف محرج خلال مباراة ودية بين فريقي سيدات "تيغريس" المكسيكي و"هيوستن داش" الأميركي.

وكانت اللاعبة الأميركية، صوفيا هيرتا، قد اقتربت من منصة المشجعين لتحية الجماهير، بعد نهاية المباراة التي انتهت لمصلحة الفريق المكسيكي 2 - 1.

وامتثلت اللاعبة لرغبة المشجعين بالتقاط الصور، قبل أن يطلب أحدهم صورة "سيلفي" معها، لكنّه استغل انشغالها بالتقاط الصورة، ليضع يده بطريقة غير لائقة حولها، الأمر الذي أثار انزعاج صوفيا وعبرت بقولها لزميلاتها في غرفة تبديل الملابس، أنها تشعر بالاشمئزاز مما حدث.


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