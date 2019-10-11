تركي آل الشيخ يتحدى.. "لعبت مع الأسد"

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

علي محمود

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عمرو مصطفى

تركي آل الشيخ

البوم غنائي

لعبت مع الأسد

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن إطلاق ألبوم غنائي مع الفنان عمرو مصطفى، "تحدى به كل الفنانين والموزعين في العالم العربي".

وتحدى تركي آل شيخ عبر "فيسبوك" وفقًا لـ"روسيا اليوم" فناني وموزعي الوطن العربي، وكتب قائلا: "ألبومي مع الفنان الكبير عمرو مصطفى تحد منا لكل فناني وموزعي الوطن العربي".

ويحمل الألبوم عنوان "لعبت مع الأسد"، حيث يضم أغاني بعنوان "ما يهمنيش"، و"أسيب ما اتسابش"، و"مفيش غيري"، و"غدارة"، و"سلمي"، و"اسمع الكلام"، و"هتوحشنا".

ويعتبر الألبوم عودة غنائية قوية لعمرو مصطفى، بعد غياب 10 سنوات، إذ سيتم طرحه اليوم.


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