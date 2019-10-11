تفاصيل مبكية بواقعة مقتل طالب على يد 3 شباب

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المنوفية

شريف عامر

ام بى سى مصر

محمد البنا

كشف محمد البنا، والد القتيل محمود البنا بمركز تلا بمحافظة المنوفية، تفاصيل جديدة عن واقعة مقتل نجله على يد 3 شباب لرفضه تحرشهم بفتاة، قائلا :" جالي تليفون من والدته قالي فيه 3 شباب اعتدوا على محمود، روحته بسرعة لكن توفى قبل ما أوصله، معقبا: "كمية الدم كانت استحالة تقول أنه عايش".

 وأضاف "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، بأن نجله كان قد اعترض على معاكسة 3 شباب لفتاة، قائلا لهم : "دي مش رجولة، اعتبروها أختكم".

 وتابع والد القتيل ،أن الشباب من عائلات ثرية جدا، ، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب رسموا خطة للنيل من نجله، وتربصوا به عند ذهابه للدرس، وأحدهم قيده، والآخر "بخ على وشه بخاخه"، والثالث طعنه حتي مات.

وواصل حديثه باكيا :" الشارع بتحصل فيه جرائم كتير، معقبا: "ولا عمرنا شفنا بوكس شرطة، ولا مخبر في الشارع عشان الجرائم دي"، مؤكدا أن الكاميرات رصدت كل تفاصيل الجريمة.

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