"الصحفيين" يوجه الشكر لوزيرة التضامن

11 أكتوبر 2019 - 09:46 ص

وجه مجلس نقابة الصحفيين الشكر لغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد إصدارها تعليمات لمكاتب التأمينات بجميع أنحاء الجمهورية، بعدم غلق الملف التأميني لأي صحفي دون الرجوع للنقابة.

وقال المجلس في بيان صادر عنه ، إنه يثق في مواصلة الوزيرة لجهودها في دعم القانون عمومًا، وحماية حقوق الصحفيين خصوصًا.

من جانبه أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حرصها التام على التنسيق مع النقابة لحماية حقوق الصحفيين، مشددة على تقديم كافة التسهيلات واحترامها وتقديرها للجماعة الصحفية.