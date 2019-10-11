تفاصيل وساطة باكستانية بين إيران والسعودية

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السعودية

عمر خان

وساطة باكستانية

كشفت وسائل إعلام إيرانية، النقاب عن وساطة يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بين إيران والسعودية؛ حيث من المقرر أن يصل "خان" إلى طهران غدا السبت.

يأتي هذا بعدما أعلن خان في تصريح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا أنه يلعب دور الوسيط، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان؛ للحد من التصعيد بين إيران والسعودية.

وقال خان وقتها: "لا يمكنني الكشف حاليا أكثر، باستثناء أننا نحاول القيام بذلك "، مضيفا: "لقد طلب مني الرئيس الأمريكي التوسط وقد تحدثت بالفعل مع الرئيس الإيراني".

وتابع: "كما تباحثنا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو طلب مني أن أتحدث للرئيس الإيراني، حيث كان على علم بأنني سألتقي به، كما سألني الرئيس ترامب ما إذا بإمكاننا تخفيف حدة التوتر وحتى ربما التوصل إلى اتفاق جديد".

وذكر خان أنه نقل هذا السؤال لروحاني، مضيفا: "نعم، نفعل كل ما بوسعنا، وهذه العملية مستمرة ولا أستطيع الكشف عن أكثر مما قلت".

فيما يأتي الإعلان عن الوساطة الباكستانية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترا كبيرا في العلاقات بين السعودية وإيران.؛ خاصة تعرض السعودية 14 سبتمبر الماضي لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" شرق البلاد، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا.


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