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إهانة للدين.. حذاء رياضي يثير الجدل

الرياضة

حذاء
حذاء

عبد القادر وحيد

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شركة

تصميم

حذاء رياضى

MSCHF

أثار تصميم حذاء رياضي قامت به شركة "MSCHF " الأميريكية، جدلا واسعا ، بسب بتعرضه لما وصف ب إساءة للمقدسات الدينية.

وكان قد تم أعادت تصميم الحذاء الرياضي الخاص بشركة "Air Max 97 " باللون الأبيض ووصل سعره إلى 3 آلاف دولار أميركي.

ولكن تم اكتشاف إدخال المياه المقدسة من نهر الأردن في نعله كما أضيفت له روائح البخور.

وأثار هذا الحذاء الذي عرض للبيع ونفذ خلال دقائق، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبره البعض أنه يمس بالدين.

يذكر أنه لا علاقة لشركة نايكي بهذا المنتج ، حيث اشترت شركة "MSCHF 24 " زوجا من الحذاء وأعادت تصميمه برموز دينية.


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