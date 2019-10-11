"مرتضى" يحدد ملعب جينيراسيون وعدد الجماهير

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك موافقة الجهات الأمنية على إقامة لقاء الزمالك جينيراسيون السنغالي فى دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا على إستاد السلام وبحضور جماهير 3 آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن المجلس طلب من الجهات الأمنية إقامة المباراة على إستاد القاهرة أو بتروسبورت وبحضور جماهيري كبير.

فيما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتماد نتيجة اللقاء وقرر إعادته من جديد يوم 24 أكتوبر الجاري في القاهرة، على أن يحدد الزمالك الملعب ويحصل على الموافقات الأمنية اللازمة.


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