صورة نادرة لطلعت زكريا

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طلعت زكريا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للفنان طلعت زكريا في شبابه .

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59



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