  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

مؤمن زكريا يكشف رسالة محمد صلاح له.. لن تصدق

الرياضة

محمد صلاح ومؤمن زكريا
محمد صلاح ومؤمن زكريا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

والدة محمد على توجه رسالة له: "الله يخرب بيتك"

#

الجزار الذي يشبه صلاح يروي أغرب موقف حدث له بسبب هذا التشابه

#

سعد الصغير يوجه رسالة مؤثرة لوالد محمد صلاح

#

تعرف على رسالة سما المصري لمحمد صلاح بعد خسارة مصر

أكد مؤمن زكريا نجم الأهلى في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر أنه أجرى بعض الفحوصات في ألمانيا وستظهر نتيجتها خلال أسبوع وبناء عليها سيتم تحديد العلاج سواء كان في مصر أو ألمانيا ..
وأضاف :"أقوم بتنفيذ برنامج علاجي في الجيم وأشكر الخطيب على وقوفه بجانبي وما يقدمه الأهلي مع أبنائه ليس غريبا عليه".
واختتم زكريا تصريحاته قائلاً :"اشكر كل جماهير مصر والجماهير العربية على وقوفهم بحانبي ومحمد صلاح يتصل بي دائمًا للاطمئنان على حالتي وعرض علي أطباء في إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية للعلاج".
من جانبه، حول نادي الأهلي مصاريف علاج مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق فى حساب المستشفى الألمانية التي تشهد علاجه بعدما خضع لبعض الفحوصات وأجرى تحاليل وإشاعات قبل عودته للقاهرة.
 واستلم مؤمن زكريا لاعب الأهلي التقرير النهائي من الطبيب الألماني؛ بشأن تحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له اللاعب خلال الفترة المقبلة.
 وعاد مؤمن زكريا من ألمانيا منذ عدة أيام بعدما خضع للعلاج في العاصمة الألمانية برلين؛ عقب إعلانه تفاصيل إصابته بالإضافة الدخول في حالة نفسية صعبة أثرت على مستواه بالفترة الماضية.
ومن المقرر أن يعود مؤمن زكريا خلال الساعات المقبلة إلى ألمانيا لمواصلة برنامجه العلاجي قبل أن يبدأ في المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.
 وكان مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلن تحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل على نفقة النادي؛ بالإضافة إلى استمرار راتبه رغم الخروج من قائمة الفريق المحلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك
» «أوباميانج» يتوج كأفضل لاعب لشهر سبتمبر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف