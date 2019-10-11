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"عكاشة": المطالبة بوحدة الدول العربية درب من الجنون

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قيام الأتراك باحتلال شمال سوريا أمر طبيعي، خاصة أن العرب في حالة تمزق شديد، معقبًا: "العرب اتقسموا للهلال السني والهلال الشيعي، إيه اللي دخل الدين في العرق والعروبة".
وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن الإسلام طالب بالاعتصام بحبل الله، ولم يكن هناك سنة أو شيعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهدأبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، أو عثمان بن عفان، معقبًا: "أربع حكام حكموا الدولة الإسلامية، ولم يكن هناك شيعة أو سنة".
ولفت إلى أن فكرة وجود تقسيم المسلمين لسنة وشيعة، لم تكن موجود طيلة السنوات السابقة، ولكن هذا الأمر حدث مؤخرًا بسبب وجود طرف ثالث يسعى لتقسيم العالم العربي، معقبًا: "كل الدول العربية والإسلامية أغبياء تدار بمعرفة العدو".
وأشار إلى أن المطالبة بإعداد وحدة عربية في هذا الوقت درب من الجنون، معقبًا: "كل 5 افراد في العالم العربي ماسكين في بعض، إزاي نتوحد".

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