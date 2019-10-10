  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
نعمات عبدالله خير

أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

بالفيديو..

خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي من العدوان التركي على سوريا

آخر الأخبار

سوريا
سوريا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لساويرس على هجوم تركيا شمال سوريا

#

مصر تصدر بيانًا رسميًا شديدًا بشأن «العدوان التركي»

#

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

#

70 مليون شخص على قوائم المهاجرين واللاجئين

أوضح الدكتور محمد كمال الجفا، الخبير العسكري السوري، أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، جاء باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة، من أجل إقامة حزام أمني إخواني على كامل الحدود السورية التركية، موضحًا أن العدوان التركي على شمال سوريا يفتح مرحلة جديدة للأزمة السورية.
وشدد "الجفا"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، على ضرورة وجود موقف عربي موحد ضد هذا العدوان، وفتح الأبواب مع دمشق ونسيان الماضي، من أجل وقف الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مشيدًا بإدانة مصر والسعودية والإمارات بالعدوان التركي الغاشم.
وأشار الخبير العسكري السوري، إلى أنه يرى "بشاير خير" من القاهرة والرياض ودبي، لإمكانية أن يرتفع الصوت العربي، للوقوف بجانب سوريا، ووقف الهجمات على الأراضي السورية، وحملة التغيير الديمغرافي التي يقوم بها أردوغان بحجة الدفاع عن الأمن القومي التركي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف