خبير عسكري يكشف الهدف الحقيقي من العدوان التركي على سوريا

10 أكتوبر 2019 - 10:10 م

أوضح الدكتور محمد كمال الجفا، الخبير العسكري السوري، أن العدوان التركي على شمال شرق سوريا، جاء باتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة، من أجل إقامة حزام أمني إخواني على كامل الحدود السورية التركية، موضحًا أن العدوان التركي على شمال سوريا يفتح مرحلة جديدة للأزمة السورية.



وشدد "الجفا"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، على ضرورة وجود موقف عربي موحد ضد هذا العدوان، وفتح الأبواب مع دمشق ونسيان الماضي، من أجل وقف الاعتداء التركي على الأراضي السورية، مشيدًا بإدانة مصر والسعودية والإمارات بالعدوان التركي الغاشم.

