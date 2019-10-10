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استطلاع:

أكثر من نصف الأمريكيين مع إجراءات عزل ترامب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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55 بالمائة من الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع ترامب

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كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته شبكة "فوكس نيوز"، الخميس، بأن 51 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع، أبدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترامب.
وأوضح الاستطلاع أن 40 بالمئة أبدوا رفضهم لتلك الإجراءات، وقال 21 بالمئة إن ترامب لم يفعل شيئا خاطئا.
ووصف 20 بالمئة التحقيق بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15 بالمئة إنهم لا يصدقون المزاعم الواردة في ذلك التحقيق ضد ترامب.
وشمل الاستطلاع عينة من 1003 ناخب مسجل وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.
وكشف البيت الأبيض مؤخرًا فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لإجراء تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، حين كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ونفى ترامب، في أكثر من مناسبة، ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مشددًا على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".
واتهم ترامب بايدن وابنه بالضلوع في أنشطة فساد في أوكرانيا، بينما يقول الديمقراطيون إن ترامب يحاول تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات.
ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون. 

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