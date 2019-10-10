العرب يتألقون في ثالث جولات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

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تألقت المنتخبات العربية، الخميس، وذلك بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر عام 2022.
ففي المجموعة الأولى، ترك المنتخب السوري بصمته ونجح في الفوز بصعوبة على جزر المالديف بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذي اكتسح فيه المنتخب الصيني نظيره غوام بسبعة أهداف دون رد.
بذلك، تتصدر الصين الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن سوريا، وجاءت الفلبين ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن جزر المالديف، وأخيرًا غوام بلا رصيد من النقاط.
فيما سقط ممثلا الكرة العربية في المجموعة الثانية وهما الأردن والكويت في فخ التعادل بتعادلهما سلبيًا، في الوقت الذي اكتسح فيه المنتخب الأسترالي نظيره نيبال بخماسية نظيفة.
بذلك، تتصدر أستراليا الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الكويت والأردن، وجاءت نيبال ثالثة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا الصين تايبيه بلا رصيد من النقاط.
وفي المجموعة الثالثة، عبر المنتخب العراقي ممثل العرب في تلك المجموعة عقبة هونغ كونغ بالفوز عليه بهدفين دون رد، في الوقت الذي حصل فيه المنتخب البحريني على راحة من تلك الجولة، فيما أمطرت إيران شباك كمبوديا بنتيجة 14-صفر.
بذلك، تتصدر إيران الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن العراق والبحرين، وجاء منتخب هونغ كونغ رابعًا برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن كمبوديا.
ويتواجد في المجموعة الرابعة ثلاث منتخبات عربية هي السعودية وفلسطين واليمن بجانب منتخبي أوزبكستان وسنغافورة.
وتمكن "الأخضر" السعودي من تحقيق الفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة، فيما خسرت اليمن من أوزبكستان بخماسية نظيفة، وحصل المنتخب الفلسطيني على راحة في تلك الجولة.
بذلك، تتصدر السعودية الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سنغافورة، وجاءت أوزبكستان ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين، وأخيرًا اليمن برصيد نقطتين.
ونجح ممثلا الكرة العربية في المجموعة الخامسة وهما منتخبي قطر وسلطنة عمان من تحقيق الانتصار حيث تغلب الأول على بنغلاديش بهدفين دون رد، فيما فاز الأخير على أفغانستان بثلاثية نظيفة.
بذلك، تتصدر قطر الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن عمان، وجاءت أفغانستان ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن الهند، وأخيرًا بنغلاديش بلا رصيد من النقاط.
وخلت المجموعة السادسة من المنتخبات العربية، حيث فاز المنتخب الياباني على منغوليا بسداسية نظيفة، وقيرغيزستان على ميانمار بسبعة أهداف دون رد.
بذلك، تتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن طاجيستان، وجاءت قيرغيزستان ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منغوليا، وأخيرًا ميانمار بلا رصيد من النقاط.
ويتواجد في المجموعة السابعة المنتخب الإماراتي الذي تمكن من عبور إندونيسيا بخماسية نظيفة، بينما فاز منتخب فيتنام على ماليزيا بهدف دون رد.
بذلك، يتصدر المنتخب الإماراتي الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام، وجاءت ماليزيا رابعة برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أندونيسيا بلا رصيد من النقاط.
ويتواجد في المجموعة الثامنة والأخيرة منتخبصا عربيًا وهو المنتخب اللبناني الذي اجتاز بصعوبة تركمنستان بهدفين لهدف، بينما اكتسحت كوريا الجنوبية نظيرتها سري لانكا بثمانية أهداف دون رد.
بذلك، يتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية، وجاءت تركمنستان ثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن لبنان، وأخيرًا سري لانكا بلا رصيد من النقاط. -

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