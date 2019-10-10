رئيس رابطة "الليجا": ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

10 أكتوبر 2019 - 10:30 م

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة هو أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.



وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال تيباس "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لأنه يتواجد في مستوى النخبة لمدة 16 عامًا".



وأضاف "ميسي قدم مستويات عالية ورائعة وقائد منتخب بلاده دائمًا في الموعد المناسب، وهو يمثل الرقم 10 في كل شيء".



وأوضح تيباس "على الرغم من أن أمنيتي تتمثل في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للدوري الإسباني مجددًا، إلا أنني أرى أن ميسي أفضل منه بكثير".



وتابع رئيس رابطة "الليغا" تصريحاته قائلًا "من الضروري استمرار ميسي في برشلونة وعدم رحيله عن الدوري الإسباني، فهو مكسب كبير لكرة القدم الإسبانية".



وشارك ميسي مع برشلونة في 692 في مختلف البطولات التي خاضها الفريق الكتالوني، حيث سجل 604 هدفًا، وساهم في صناعة 244 هدفًا.

