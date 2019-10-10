  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:27 م
بحث متقدم
نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

نجلى مبارك فى عزاء طلعت زكريا

ظهور نجلى مبارك فى عزاء «طباخ الريس»

رئيس رابطة "الليجا": ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم

الرياضة

ميسي
ميسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

متفوقا على فان دايك ورونالدو.. ميسي أفضل لاعب في العالم

#

«الخطيب» عن فوزه بأفضل لاعب إفريقي:«إحساس رائع»

#

متهمة نيمار بالاغتصاب تكشف المستور عن علاقتهما

#

رسميًا.. كريم بنزيمة أفضل لاعب فرنسي الموسم الحالي

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الخميس، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة هو أفضل لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.
وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال تيباس "ميسي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لأنه يتواجد في مستوى النخبة لمدة 16 عامًا".
وأضاف "ميسي قدم مستويات عالية ورائعة وقائد منتخب بلاده دائمًا في الموعد المناسب، وهو يمثل الرقم 10 في كل شيء".
وأوضح تيباس "على الرغم من أن أمنيتي تتمثل في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا للدوري الإسباني مجددًا، إلا أنني أرى أن ميسي أفضل منه بكثير".
وتابع رئيس رابطة "الليغا" تصريحاته قائلًا "من الضروري استمرار ميسي في برشلونة وعدم رحيله عن الدوري الإسباني، فهو مكسب كبير لكرة القدم الإسبانية".
وشارك ميسي مع برشلونة في 692 في مختلف البطولات التي خاضها الفريق الكتالوني، حيث سجل 604 هدفًا، وساهم في صناعة 244 هدفًا.
ونجح ميسي في التتويج مع برشلونة بـ10 بطولات دوري محلي (ليغا)، و6 بطولات كأس محلية، و8 بطولات كأس سوبر محلية، بالإضافة إلى 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية بواقع 3 ألقاب لكل منهما. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك
» «أوباميانج» يتوج كأفضل لاعب لشهر سبتمبر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف