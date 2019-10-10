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المالكي: فلسطين لن تصدر أي بيان بشأن "نبع السلام"

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رياض المالكي
رياض المالكي

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أعرب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس، عن تحفظ فلسطين عن التعليق على العملية العسكرية التركية شمالي سوريا.
جاء ذلك في تصريح مقتضب للأناضول، في أول تعليق فلسطيني رسمي على العملية التركية المستمرة شمالي سوريا.
وقال المالكي إن "فلسطين لم تصدر أي بيان بخصوص ما يحدث على الحدود السورية الشمالية الشرقية، ولن تصدر".
وحول دعوة الجامعة العربية لاجتماع طارئ بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث العملية التركية، قال المالكي: "فلسطين لا تغيب عن اجتماعات الجامعة"، دون أي تفاصيل أخرى.
وأعلنت جامعة الدول العربية، في بيان، عقد اجتماع وزاري طارىء، السبت المقبل، بناءً على طلب مصر، لبحث عملية "نبع السلام" التركية شرق الفرات، شمالي سوريا.
وأشار بيان الجامعة إلى تأييد عدة دول عربية (لم تسمها) لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية.
والأربعاء، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، إطلاق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" بمنطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش".
كما تهدف عملية "نبع السلام" إلى إنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وذلك في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي. -

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