«الخطيب» ردًا على مرتضى منصور: «لن نفرط في حقوقنا»

أبدى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب بطولة الدوري العام، خاصة أن الموسم كان صعبًا منذ البداية بسبب الإصابات وضغط المباريات وعدم حضور الجمهور.
وقال الخطيب، في كلمته أثناء حفل تسليم درع الدوري: "الرياضة منافسة شريفة، ولكنني لاحظت خلال آخر عامين أن البعض يحاول إفشال الأهلي بكل الطرق بشكل أكبر من تطوير أنفسهم".
وأضاف: "تعرضنا للإساءات والتجاوزات وسنقاتل للحفاظ على حقوقنا ضد أي إساءة تعرضنا لها واطالب بتفعيل اللوائح باتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية".
وأشار إلى أن الأهلي أغلق صفحة الموسم الماضي ويفكر في البطولات القادمة.
وأكد أن شعار حفل اليوم هو «الأهلي لا يعرف المستحيل»، وهو بالفعل حقيقة فقد حقق الأهلي درع البطولة وسط ظروف صعبة كما شرحتها، والآن سنحتفل باللاعبين والجهاز الفني والحضور بالتتويج ببطولة الدوري وكأس السوبر.