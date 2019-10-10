منتخب الإمارات يهزم إندونسيا 0/5

10 أكتوبر 2019 - 09:34 م

فاز المنتخب الإماراتي على إندونيسيا، بخمسة أهداف نظيفة، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر وكأس الأمم الآسيوية المقرر إقامتها في الصين 2023.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 41 عن طريق خليل الحمادي، قبل أن يضيف علي مبخوت ثلاثة أهداف في الدقائق 52 و61 من ركلة جزاء و 71، فيما سجل علي طارق الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وارتقى المنتخب الإماراتي إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، فيما واصل المنتخب الإندونيسي تذيله لترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية مبكرة من الفريق الإماراتي، حيث حاول المهاجم علي مبخوت كتابة أسمه مبكرًا على قائمة المسجلين للاهداف في المباراة.

على الجانب الآخر، التزم المنتخب الإندونيسي الدفاع والعودة إلى مناطقة دون المخاطرة بالهجوم، خاصة وأن المباراة خارج ملعبه .

وفي الدقيقة 20 جاءت أول محاولة خطيرة للمنتخب الأماراتي عن طريق جاسم يعقوب، الذي تبادل الكرة مع مبخوت خارج منطقة جزاء المنتخب الإندونيسي قبل أن يسدد كرة مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس ووان هاندروان.

وهدد علي مبخوت مرمى المنتخب الإندونيسي بتسديدة بوجه القدم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 لكن الكرة جاءت أعلى عارضة المرمى.

وأهدى هاندروان فرصة تسجيل الهدف الأول للمنتخب الإماراتي، بعدما أخطأ في تقدير كرة عرضية لعبها وليد عباس، ليحاول الإمساك بها على مرتين، لكن خليل الحمادي كان في الموعد وخطف الكرة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 41 .

ولم تشهد باقي دقائق الشوط أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الإماراتي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ المنتخب الإندونيسي بتنظيم صفوفه، بحثًا عن هدف التعادل، لكنه فوجىء بالهدف الثاني في شباكه من خطأ دفاعي قاتل، حيث مرر المدافع زفلداني كرة بالخطأ إلى علي مبخوت، الذي خطف الكرة ومررها إلى زميله حمدان الكمالي صاحب الهدف الأول الذي اعادها إلى مبخوت ليسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وواصل المنتخب الإماراتي سيطرته على أحداث المباراة، وبدا حارس المرمى خالد عيسى وكأنه في إجازة مع ندرة الهجمات الإندونيسية، وقدرة الدفاع على إبطال الخطورة منذ بدايتها.

وفي الدقيقة 60 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الإماراتي، بعد أن سدد علي صالح كرة ارتطمت بيد هاماسوما ياما قائد المنتخب الإندونيسي، ليترجمها علي مبخوت بنجاح إلى هدف.

وجاءت أخطر فرص المنتخب الإندونيسي في الدقيقة 66 بتسديدة للاعبه ستيفانو ليلبالي من ضربة حرة مباشرة، ليتصدى لها خالد عيسى ببراعة ويمنعها من هز شباكه.

وعاد مبخوت ليوقع على الثلاثية الشخصية له، والهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 71، بعدما انفرد بمرمى إندونسيا وراوغ حارسه قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وهدأ اللعب نسبيًا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، مع مواصلة المنتخب الإماراتي لسيطرته على مجريات اللعب، فيما لعب المنتخب الإندونيسي بشكل دفاعي كبير تجنبًا لتلقي هدف خامس في شباكه.

وعلى الرغم من المحاولات لعدم تلقي هدف خامس، الا أن المنتخب الإماراتي نجح في ذلك عن طريق علي طارق، الذي استغل ارتداد الكرة من الحارس هاندروان، ليضع الكرة في الشباك موقعًا على الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ولم تشهد باقي الدقائق من الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنتخب الإماراتي 5 / صفر.