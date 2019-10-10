بالصور.. جمال وعلاء مبارك في عزاء الفنان طلعت زكريا

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حسن علام- متابعات

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العزاء

طلعت زكريا

نجلا مبارك

حرص علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على تأدية واجب العزاء في الفنان طلعت زكريا، الذي وافته المنية مساء الثلاثاء الماضي.

ووصلا منذ قليل، نجلا الرئيس الأسبق لمراسم العزاء وسط ازدحام شديد والتفاف الجمهور لمحيط مسجد الحامدية الشاذلية.


وتوافد عدد من النجوم والشخصيات العامة اليوم الخميس علي عزاء الراحل طلعت زكريا، والذي أقيم بمحيط مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.
ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا أول أمس الثلاثاء، بعد وعكة صحية مفاجئة وشديدة نقل علي أثرها لاحدي مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، عن عمر يناهز ال 59 عاماً، وسط دموع أهله وأصدقائه وجمهوره ومحبيه.

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