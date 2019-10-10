بالفيديو.. موقف مُحرج لمدافع ليفربول بسبب «صلاح»

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صلاح

فان دايك

تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي المتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لموقف محرج من طفل إنجليزي، وذلك بعدما أخبره بأنه يشعر بالإحباط لمقابلته.

ونشر نادي ليفربول حلقة مصورة لمدافعه الهولندي مع عدة أطفال قابلوه بشكل لم يكن مخططاً له ليحاوروه ويوجهون له الأسئلة.

ودخل أحد الأطفال ليفاجئ فان دايك بصراحة غير متوقعة قائلاً :"أنا مُحبط، كنت أتوقع مقابلة محمد صلاح بدلاً منك".

وقابل فان دايك كلمات الطفل الذي ارتدى قميصاً مرصعاً بشعار ليفربول بابتسامة هادئة، وتقبل الأمر قبل أن يكمل حواره معه.

وقام الطفل بتلطيف الأمور قليلاً ليوجه حديثه مرة أخرى للصخرة الهولندية قائلاً :"لكن حسناً، لا يهم كثيراً الآن".

ووجهت طفلة أخرى سؤالاً لفان دايك حول كونه أفضل مدافع في العالم، ليرد قائلاً :"هذا رأي الكثير حول العالم، لكن البعض يرى أن هناك أخرون يستحقون هذا اللقب".


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