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العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة

قضايا وحوادث

منال محمود تهامي
منال محمود تهامي

أحمد سالم

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البحر الأحمر

الغردقة

مدرسة ووالدها

طريق الجلالة

بعد 4 أيام من فقدانهما، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على جثة مدرسة ووالدها ضابط طيار متقاعد داخل سيارتهم بأحد الدروب الجبلية طريق الجلالة.

وتبين من تحقيقات الأجهزة الأمنية أنه تم العثور على جثة مدرسة تدعي منال محمود تهامي، تعمل بإحدى مدارس الغردقة الخاصة، وجثة والدها بعد أن اختفت أثناء استقلالها سيارة ملاكي يقودها والدها المسن في طريق العودة من القاهرة للغردقة وذلك بطريق الجلالة شمال البحر الأحمر.

وفور تلقي البلاغ من أسرة وأصدقاء المدرسة، تحركت عدة فرق بحث من الشرطة مع بدو المنطقة مع رئيس قطاع المنطقة لطريق جبل الجلالة وتم تمشيط الطريق وأسفل الطريق في وادي الجلالة للتأكد من تعرضهم لحادث من عدمه أو انحرفت بهم السيارة من على سور الطريق أو الطرق العسرة وسقطت في أسفل وادي الجلالة على مسافة طول الطريق، وان آخر مكالمة كانت أثبتتها الشبكات ولكن انقطع اتصالها بعد دخولها الطريق بساعة، وأن الأربعة خطوط موبايل التي تخصهما أغلقت.

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