الأمم المتحدة تدعو لهذا الأمر العاجل في سوريا

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه تجاه العملية العسكرية في سوريا ودعا إلى وقف تصعيد الصراع في المنطقة.
وقال الأمين العام للصحفيين في كوبنهاغن، "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع شرقي سوريا، من الضروري للغاية وقف التصعيد"؛ وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأشار غوتيريش "العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا".
وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الأربعاء، بدء عملية برية في الشمال السوري شرق الفرات، وبدأت القوات التركية بقصف واجتياح المناطق المتاخمة للحدود التي تقع تحت سيطرة مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية".