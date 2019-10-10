«معروف» حكمًا لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

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المصريون

جنوب أفريقيا

اختارت لجنة الحكام الرئيسية فى الاتحاد المصري الكرة القدم برئاسة جمال الغندور، محمد معروف لإدارة المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الأوليمبى أمام جنوب أفريقيا المقرر إقامتها غدًا الجمعة على ملعب الإسماعيلية.

ويعتبر اللقاء الودي الذي يجمع بين فراعنة الأوليمبي والبافانا بافانا ضمن الأجندة الدولية بعدما تم إخطار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراة هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وفى الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان "بيكهام" ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد أبوالفتوح وأحمد أيمن وكريم العراقي وفى خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وأحمد حمدي وفوزي الحناوى ورمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبد الرحمن مجدي ووجيه عبد الحكيم وفى الهجوم: مصطفي محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وناصر منسي.


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