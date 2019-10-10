التضخم يسجل أدنى مستوى في 7 سنوات

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مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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التضخم

الجهاز المركزى

أسعار المستهلكين

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية من 7.5 % فى أغسطس إلي 4.8 % فى سبتمبر ليسجل أدني مستوي منذ ديسمبر 2012، وعلى أساس شهري لم يطرأ أي تغير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسبق أن أعلن البنك المركزي اليوم، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الأغذية، تراجع أيضا إلى 2.6 % في سبتمبر من 4.9 % في أغسطس .


وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز: "النزول قوي ... السبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي".


وكانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ ببعض أسعارها.

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