  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
نعمات عبدالله خير

أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

الكونفدرالية.. النصر الليبي يواجه برولين الأوغندي بالقاهرة

الرياضة

النصر الليبي
النصر الليبي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

#

أخرة المعروف عاطل يقتل رجل وزوجته بعد استضافته

#

الزمالك يسعى لكسر عقدة "سوسة" بالكونفدرالية

#

الموعد والقنوات الناقلة للزمالك والنجم الساحلى

المصريون

النصر الليبي

برولين

استقر مجلس إدارة نادي النصر الليبي، محافظة القاهرة، لاستضافة مباراته أمام فريق برولين إف سي الأوغندي، في دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التسيرية بالنادي، اليوم الخميس، بحضور الجهازين الفني والإداري.

ويغادر فريق النصر بعد خوض لقاء الذهاب من القاهرة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لخوض مباراة الإياب.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الذهاب يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة، والعودة 3 نوفمبر المقبل في أوغندا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف