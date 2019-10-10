الكونفدرالية.. النصر الليبي يواجه برولين الأوغندي بالقاهرة

10 أكتوبر 2019 - 07:50 م

استقر مجلس إدارة نادي النصر الليبي، محافظة القاهرة، لاستضافة مباراته أمام فريق برولين إف سي الأوغندي، في دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التسيرية بالنادي، اليوم الخميس، بحضور الجهازين الفني والإداري.

ويغادر فريق النصر بعد خوض لقاء الذهاب من القاهرة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لخوض مباراة الإياب.

وتقرر أن يكون موعد مباراة الذهاب يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري بالقاهرة، والعودة 3 نوفمبر المقبل في أوغندا.