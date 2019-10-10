  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:32 م
بحث متقدم
نعمات عبدالله خير

أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

زوجة تنقذ عريسها من سقوطه ببركان

#

يقتل حبيبته.. السبب صادم

#

يحلق رأس زوجة شقيقه ويقتلها بعد المعاشرة

#

إخلاء سبيل مؤسس حركة 6 أبريل

العقد الثاني

زوجة أبيه

أقدم شاب فى العقد الثانى من عمره على التخلص من زوجة أبيه لتهديدها له بفضح أمره أمام والده بعدما حاول التعدى عليها والتحرش بها داخل منزل والده.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهنى مأمور مركز شرطة ببا يفيد إبلاغ مصطفى .س مقيم دائرة المركز بعثورة على زوجته "نعمة .ر " 27 سنة ربة منزل جثة هامدة داخل فراشها بمنزلهما بمنطقة طراد النيل بمدينة ببا.
وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفاه تبين وجود آثار خنق وأن هناك شبهة جنائية أدت إلى الوفاة.
دلت تحريات المباحث أن وراء الجريمة عصام . م. س 17 سنة نجل زوج المجنى عليها والذى اعترف أنه حاول التحرش بزوجة أبيه داخل غرفتها والتعدى عليها جنسيًا إلا أنها رفضت ومنعته وهددته بفضح أمره أمام زوجها حيث أقدم على التخلص من زوجة أبيه بخنقها داخل فراش نومها قبل مجيء والده وفضح أمره.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف