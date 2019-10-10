رد أمريكي حاسم على العملية التركية في سوريا

بدأت تركيا أمس عملية عسكرية بشمال شرق سوريا في مناطق خاضعة لسيطرة جماعات كردية مسلحة متحالفة مع الولايات المتحدة.

وجاءت العملية بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب قوات بلده من المنطقة.

ومن جانبه نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن تكون الولايات المتحدة أعطت تركيا "الضوء الأخضر" للتوغل في الأراضي السورية.

وبدورها قالت تركيا، إن خطتها تهدف لخلق "منطقة آمنة" خالية من المسلحين الأكراد يمكن أن يقيم فيها اللاجئون السوريون، لكن من ينتقدون العملية يقولون إنها قد تؤدي إلى تطهير عرقي للأكراد شمالي سوريا وجذب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية إلى المنطقة.

وينشط في المنطقة ائتلاف "قوات سوريا الديمقراطية" الذي يقوده الأكراد، والذي لعب دورًا بارزًا في دحر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.