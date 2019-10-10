  • الجمعة 11 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:33 م
بحث متقدم
نعمات عبدالله خير

أول امرأة سودانية على رأس المؤسسة القضائية

نساء داعش

بهذه الحيلة تحاول نساء" داعش" الهروب من مخيم الهول

فجر السعيد

فجر السعيد: "اللي يحبني يدعيلي"

الشرطة البريطانية

هجمات إرهابية علي مركز تجاري في بريطانيا

الشاب القتيل

"راجح قاتل"... يشعل مواقع التواصل

الرئيس السيسي

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

العسيري

صانع القنابل.. مقتل أخطر رجل في القاعدة

مجلس النواب اللبناني

اقتحام مجلس النواب اللبناني .. لهذا السبب

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

آبي أحمد

رئيس الوزراء الأثيوبي يفوز بـ "نوبل للسلام"

شاهد.. الجندي: قلوبنا مع الشقيقة سوريا

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إعلامي سعودي يثير جدلاً واسعًا عقب تصرفه مع ضيف

#

مفاجأة عن رفات الجندي الذي استعادته إسرائيل من سوريا

#

شاهد.. اقتحام مسرح حفل نجوى كرم في سوريا

#

قتلى وجرحى بانفجار سيارة "مفخخة" بتركيا

سياسة

الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجميع يتابع الأحداث المحلية والعالمية، لكن لا يمكن الخوض في هذه الأمور؛ لأنها سياسية، والشيوخ لا يتدخلون في السياسة.


وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "أحداث المنطقة العربية والعالمية وما خارج الوطن، لا علاقة للشيوخ بها، نحن وطننا وأمتنا، جمهورية مصر العربية، يعنينا ما يعنيها ونتعاطف مع الجميع ويحزننا ما يحيق بأي بلد عربي مسلم، أو أي إنسان يُعتدى عليه".


وأردف "قلوبنا مع الشقيقة العزيزة الغالية سوريا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى لها، السلامة لأراضيها ومواطنيها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السفارة السعودية تحذر مواطنيها من هذا الأمر
» جمال شعبان: بعض المنابر ساهمت في شيطنة الأطباء
» روسيا تدعو تركيا لهذا الأمر بسوريا
» انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب
» "ترامب" يظهر على منصة فيديو "تويتش".. لهذا الأمر
» مفاجأة عن الطائرة المختفية في الكونغو
» الأهلى يجهز ثلاثي الفريق المصاب لموقعة الزمالك بالدورى
» أول رد من "تويتر" على حظر حسابات معارضين
» "رن هاتفه"..إعلامية تطرد ضيفها علي الهواء
» بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"
» اختبار طبي لـ "شيكابالا" قبل مران الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف