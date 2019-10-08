» بـ 4 مطارات دولية .. السعودية تستقبل سياح العالم

08 أكتوبر 2019 - 11:49 ص

تستقبل حاليًا مطارات السعودية الأربعة، "مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة"، السياح من جميع أنحاء العالم.

وهيأت الطيران المدني، صالات انتظار المجهزة بالبنى التحتية اللازمة سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات ومسارات للفيز السياحية بأنواعها وأخرى مخصصة للدرجة الأولى والأعمال ولمواطني مجلس التعاون، فضلاً عن تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الإنترنت في صالات القدوم بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بكل المنافذ الجوية والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات الزوار إلى المملكة.

وتواكب هذه التجهيزات قرار المملكة عبر إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، إذ إن المطارات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني الحيوية وأحد ممكنات تنويع مصادر الدخل من القطاع السياحي.

وتم توفير خدمات متعددة تسهل من عملية دخول السائح المملكة، فأول ما يقابل السياح عند الدخول هو "الكيوسك"، وهو جهاز منح التأشيرة المعروفة بأجهزة الخدمة الذاتية التي تمكّن السياح من القيام بإنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة بأنفسهم وبدون الحاجة إلى الاستعانة بأي موظف، ويبدأ السائح بالتعامل السهل مع الجهاز لإنجاز الحصول على إذن الدخول.

وجهاز "كيوسك" من الأجهزة الذكية التي يسهل التعامل معها، بعدد بسيطة من الإجراءات السريعة لإصدار التأشيرة، من اختيار مدة التأشيرة والتقاط صورة وبصمة للأصابع ومن ثم الدفع الإلكتروني قبل الانتهاء من إصدار التأشيرة.