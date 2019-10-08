جائزة جديدة لـ "صلاح" رغم إصابته

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فاز اللاعب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي، بجائزة رجل العام، بحفلة مجلة "جي كيو"، بأبو ظبي وذلك بحضور العديد من المشاهير ونجوم الفن.

وقدم الإعلامي باسم يوسف حفل جوائز "GQ Men Of The Year 2019"، مواطنه بطريقة كوميدية حيث أظهر بعض الصور المضحكة خلال الإعلان عن جائزته فى الحفل.

حرص العديد من المشاهير بالتقاط صورًا مع اللاعب، وكان من أبرز الحضور الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين، والنجم العالمي مينا مسعود.


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