الزمر: تحية للجيش ولأبطال نصر أكتوبر

تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، كشف الشيخ عبود الزمر، عضو القيادة العليا في حزب البناء والتنمية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر، عن رأيه في نصر أكتوبر، معلقًا بأنه: "علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية".

وفي سلسلة من التغريدات، أوضح "الزمر" عن رأيه في حرب أكتوبر، حيث كتب: "يظل نصر أكتوبر 73 علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، حيث محت الجيوش العربية عار هزيمة يونيو 67، وحطمت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، في ملحمة كبرى على جبهات ثلاث وفى توقيت واحد خلال ست ساعات.# تحية لجيل أكتوبر الفريد".

وفي تغريدة أخرى: "كنت على الجبهة المصرية منذ عام 68 وشاركت في حرب الاستنزاف ومعركة التحرير وفي تطوير الهجوم ضمن تشكيلات الفرقة 21 مدرعة، وفي صد ومنع قوات العدو الإسرائيلي من التوغل غرب القناة، وشاهدت تضحيات كبرى للمقاتل المصري من أجل استرداد الأرض، لقد شعرت بفرحة في قلبي تمحو آثار الهزيمة".

وتابع: "الجيش المصرى يشارك في بناء الوطن ودعم المواطن من خلال جهاز الخدمة الوطنية، وهو يمثل 2 بالمئة فقط من إجمالي القوة، وهو عمل طيب تقوم به الجيوش في أوقات السلم، ولا يؤثر على الكفاءة القتالية لباقي القوات المسلحة المتفرغة بدورها للتدريب ورفع المستوى القتالى".

وأضاف: "أرى أنه من الواجب الحفاظ على الروح المعنوية للقوات المسلحة لكون ثقة الشعب فيها تمثل ركيزة أساسية في عزيمة المقاتل، وبما أن الجيش ملك للوطن فإن قوته العسكرية والاقتصادية هى ذخيرة للوطن".