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"السيلفي" يتسبب في قتل عروس وأسرتها

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متابعات - أمينة عبد العال

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أصبحت الصور الشخصية "السيلفي" من الضروريات التي يحرص عليها الجميع لتوثيق أي مناسبة يمرون بها، إلا أنها أحيانًا تسبب الكثير من الحوادث، وكانت آخرها مقتل عروس و3 من أهلها على سد في الهند، بحسب ما أفادت الشرطة في البلاد، حيث تسجل أعلى نسبة من الحوادث القاتلة خلال التقاط صور ذاتية.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورًا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند، وفق ما أفاد مصدر من الشرطة المحلية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر من دون الكشف عن هويته: "كانوا يلتقطون صورا ذاتية عندما انزلقوا وسقطوا في المياه. أما العريس الذي كان يصورهم، فهو لم يسقط معهم ونجا".

وقفز الأخير في المياه وأنقذ إحدى النساء، في حين غرق الآخرون، وفق ما نقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا". ومن بين الضحايا، تلميذ في الرابعة عشرة من العمر.

وكشفت دراسة أجراها العام الماضي باحثون من معهد "إنديين إنستيتوت أوف ميدكل ساينسز"، أن 259 شخصا لقوا حتفهم حول العالم خلال التقاط صور سيلفي بين 2011 و2017.

وأحصى أكبر عدد من الوفيات في الهند، تليها روسيا ثم الولايات المتحدة فباكستان. وقد دفعت هذه الظاهرة السلطات الهندية إلى حظر التقاط صور السيلفي في بعض المواقع التي تعد خطرة.

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