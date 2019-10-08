تطور سريع.. حذف كل ما يتعلق بالسلام مع إسرائيل من مناهج التعليم

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قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن السلطة الفلسطينية حذفت من كتبها المدرسية كل ما يتعلق بعملية السلام مع إسرائيل.

يأتي هذا نتيجة حالة الجمود السياسي، ورفض إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وبحسب الصحيفة فإنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، أصلحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية جميع الكتب المدرسية من الصف الأول حتى التوجيهي، وأزالت جميع المحتويات المتعلقة بعملية السلام مع إسرائيل باستثناء جزء صغير من اتفاقية أوسلو على عكس ما كان مفصلا في الكتب المدرسية.

يذكر أن الكتب المدرسية القديمة في فلسطين كانت قد نشرت النص الكامل للرسالة التي كتبها في عام 1993 رئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين إلى ياسر عرفات، والتي تم فيها عرض مبادئ السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وفرضت الكتب الصادرة حديثًا رقابة على القسم الذي اعتبر فيه عرفات توقيع إعلان المبادئ "بداية عصر التعايش السلمي مع العنف وأي عمل يمكن أن يعرض السلام للخطر".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقيات المؤقتة الموقعة على مر السنين بين الطرفين، قد اختفت تماما من الكتب الجديدة مثل اتفاق القاهرة، ومؤتمر كامب ديفيد بين إيهود باراك وعرفات، واتفاق الخليل، وخريطة طريق إدارة بوش، ومحادثات أنابوليس وغيرها كذلك تمت إزالة محتوى الاجتماعات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

كما أوضحت الصحيفة أن الكتب الجديدة أتت على ذكر إسرائيل مرات قليلة، وتم كتابتها بين قوسين (إسرائيل) وفي الكتب الجديدة، على عكس سابقاتها، لم يتم ذكر الوجود اليهودي التاريخي في أرض إسرائيل والقدس.. حيث اختفى ذكر الحي اليهودي، بينما تم ذكر الأحياء الأخرى "المسلمة والمسيحية والأرمينية".

ورأت الصحيفة أن حذف مواد الاتفاقيات من الكتب المدرسية، والذي كان يمثل الموقف الإيجابي تجاه التعايش وإمكانية السلام مع إسرائيل خطوة أخرى مقلقة في الانفصال التام الذي يعيشه الجيل الفلسطيني الجديد فيما يتعلق بإسرائيل.

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