رئيس حديقة الحيوان: نعيمة مكنتش صغيرة

08 أكتوبر 2019 - 10:03 ص

روى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، تفاصيل وفاة "نعيمة"، آخر فيلة بحديقة الحيوان، قائلا: "الفيلة "نعيمة" وصلت عام 1983 وكان لديها وقتها 4 سنوات".

وأضاف رجائي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، بأن الفيلة لم تدخل حديقة الحيوان منذ فترة طويلة، لافتًا إلى عاشت في حديقة حيوان الجيزة لمدة 36 عامًا، معقبا: "نعيمة توفت وهي عندها 40 عاما وتعتبر ليست صغيرة".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان، أن الفيلة كانت في حالة جيدة جدًا يوم السبت الماضي، وظهر ذلك في العرض أمام الجمهور، ولكنها يوم الأحد شعرت بآلام شديدة ونامت على جانبها الأيمن، لافتًا إلى أنهم استعانوا بأساتذة من الخارج ومن جامعة القاهرة، رغم أن حديقة الحيوان بها خبراء وأطباء على أعلى مستوى.

وتابع قائلا: "كبار أساتذة الطب البيطري تعاونا معهم، وأعطوها العلاجات اللازمة، ولكن الحالة لم تستجيب ونفقت في وجود اللجنة، وأن الحالة كلها لم تستغرق أكثر من عدة ساعات، موضحًا أن الفيل يعيش في حدود 50 عامًا في بيئته، وأن الفيلة تعرضت لجلطة شديدة في القلب، وقاموا بعمل تقريرًا تشريحيًا بالحالة، لافتًا إلى أن الجلطة كانت واضحة جدًا، وأثرت على القلب، وأحدثت لها تضخم في القلب مما أدى إلى وفاتها.

وأكد أن حديقة الحيوان ستتعاون مع وزارة الزراعة لاستيراد حيوانات، موضحا أن الفيل يأتي من منطقة الهند وجنوب شرق أسيا، وجنوب أفريقيا ودول إفريقيا، ويصل ثمن الفيل من 3 ملايين إلى 3 ملايين ونصف جنيه.