وفاة نجل نائب رئيس برلمان العراق في حريق هائل

08 أكتوبر 2019 - 09:59 ص

أدى حريق نشب فى أحد فنادق العاصمة العراقية بغداد، إلي وفاة مقتدى حسن الكعبي 17 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، وهو نجل حسن الكعبي نائب رئيس البرلمان العراقي، في حريق اندلع بأحد فنادق العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف موقع "روسيا اليوم" "مقتدى كان يتناول وجبة الغداء في مطعم فندق (بلوم) بمنطقة العرصات الراقية ببغداد، وكان والده قد تركه وذهب لاجتماع خاص بالتيار الصدري الذي ينتمي إليه على مقربة من مكان الحادث"، مشيراً إلى أن "نجل نائب رئيس البرلمان العراقي توفي بالحريق رغم محاولة إنقاذه من قبل أعضاء حماية والده الذين كانوا يرافقونه".

وتابع: "توفي أيضًا نجل محمد الموسوي مستشار الكعبي في ذات الحادثة أيضا".

يُشار إلى أنّ الحريق أودى في فندق "بلوم" بالعاصمة بغداد مساء أمس الاثنين، بحياة 5 أشخاص.