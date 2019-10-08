» عنصر جديد بالجهاز الفنى للزمالك

08 أكتوبر 2019 - 09:57 ص

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور على عودة أمير عزمي مجاهد للجهاز الفني لفريق الكرة، بعدما رفض طارق يحيى العمل مدرباً عاماً، مفضلاً الاستمرار في التحليل بقناة النادي.

وفضل مجلس الإدارة إضافة عنصر جديد بالجهاز مع أيمن عبد العزيز، لزيادة مساحة التشاور في الأمور الفنية، وعدم ترك الأمر للمدير الفني بمفرده، حيث وضح من اختياراته خلال الفترة الماضية عدم تعرّفه جيدًا على بعض اللاعبين، فضلاً عن سوء اختيار طرق اللعب فى الكثير من المباريات.