» "الجبلاية" تغير نظام مسابقة الكأس بالموسم الجديد

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استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على مشاركة الأهلي والزمالك وجميع فرق الدوري الممتاز في الكأس بداية من دور الـ64 وليس دور الـ32 كما كان متبعًا في السنوات الأخيرة.

ويهدف ذلك القرار لزيادة قوة المنافسة والإقبال على البطولة من الناحية التسويقية إلى جانب مشاركة فرق الدورى فى أكثر من مباراة بالبطولة بدلاً من النظام السابق.

وأقيمت ظهر أمس الاثنين قرعة الدور التمهيدى الأول للمسابقة بحضور ممثلى المناطق بكل الجمهورية بعد عدم السماح لمندوبى الأندية من الحضور.

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