"الفيلم وراه سر كبير".. أديب يكشف معلومة مهمة عن "الممر"

08 أكتوبر 2019 - 09:30 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بفيلم الممر قائلاً: "هذا الفيلم كان شجاعًا، يتحدث عن العدو الإسرائيلي، الفيلم كان بيقول للمصريين هذا هو الجيش المصري بتاعكم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "كل مصري نام بعد ما سمع الفيلم لديه شعور بالفخر والوعي، المصريون ناموا بالأمس في حالة أفضل من شهور كثيرة بسبب فيلم الممر، الحالة اللي عملها الفيلم تدرس، معقبًا: "الفيلم كان وراه سر كبير وهو إسعاد المصريين".

وتابع: "الفيلم "قلب الدنيا" بالأمس، هي مصر إيه غير فن، وعقل وحضارة، هي دي الثروة المصرية، البشر كلها نامت وهي بتشعر بفخر وعزة وكرامة".

ووجه الإعلامي تحية للقائمين علي العمل قائلاً: "أنا بحي أبطال فيلم الممر، وسبحان الله الفيلم جه في وقته، هذا الفيلم من أفضل الأفلام اللي شفتها في حياتي، الحمد لله إن في حد خد قرار بإذاعة هذا الفيلم على التلفاز في احتفال السادس من أكتوبر".