الهلالي: الاغتسال من الجنابة جائز بفوطة مبللة

08 أكتوبر 2019 - 09:03 ص

أفتى الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، بجواز الاغتسال من الجنابة جائز بفوطة مبللة دون طرطشة مياه، من أجل ترشيد استهلاك المياه، معللا ذلك بأن حصة مصر عندما كان عدد السكان 25 مليون نسمة، 55 مليار متر مكعب، والآن التعداد أكثر من 100 مليون وكمية المياه لم تتغير، لافتَا إلى أن هناك ضرورة لعدم الإسراف في المياه أثناء الوضوء.

وأضاف الهلالي، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب أن المسلم من الممكن أن يقوم بتبليل منديل أو قطعة قماش ويقوم بمسح الوجه، ويقوم بتبليله مرة أخر لمسح اليدين، وهكذا، وبذلك يتحقق الوضوء، معقبا: "لو جبنا قطعة ثلج وقمنا بتمريرها على اليدين والوجه يحقق بذلك الوضوء".

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: "المسلم من الممكن أن يغتسل من الجنابة، من خلال فوطة مبللة دون طرطاشة مياه، العبادة هنا رمزية، وليست حقيقية، معقبًا: "هو إحنا بنسجد بجد ولا بنرقع بجد، كل العبادة رمزية".