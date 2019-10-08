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"تنكرت بزي مجندة إسرائيلية"..رواية تنشر لأول مرة لمناضلة مصرية

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السيدة وداد حجاب
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دي إم سي

اكتوبر

وداد حجاب

كشفت السيدة وداد حجاب، إحدى المناضلات في حرب أكتوبر 1973، عن كواليس و أسرار دورها بحرب 73 في أول ظهور إعلامي لها قائلة :" تنكرت في زي مجندة إسرائيلية وقت الحرب، حتي يمكننا الوصول للمصابين لرفع الروح المعنوية لهم ، وظلت بعد النكسة لمدة عشرة أيام داخل المستشفى، وكان الأمر صعبا بسبب الإصابات التي تعرض لها الجنود، وقطعوا عنهم المياه والكهرباء.

وأضافت "حجاب"، خلال حوارها لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي" دي إم سي" الفضائية، أن غيابها عن المنزل لمدة عشرة أيام أمر صعب لأنه لديهم عادات قبلية، وبالتالي أخذت معها بعض المستلزمات الطبية لكي تقنع أهلها بأهمية العودة للمستشفى مرة أخرى لإعادتها.

وتابعت، بأنها تعلمت اللغة العبرية لكي تستطيع التنقل عبر الحدود وتساعد في نقل المعلومات للجنود ، لافتة إلي أنها بدأت النضال منذ حرب 1967، وكانت في المرحلة الإعدادية، وذهبت هي ومجموعة طالبات إلى مدرستهن وطلبن  منها أن يتعلمن التمريض للمساعدة في الحرب. .

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