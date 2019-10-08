  • الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
السيدة وداد حجاب

"تنكرت بزي مجندة إسرائيلية"..رواية تنشر لأول مرة لمناضلة مصرية

أطفال

صادم.. مقتل وإصابة 6 أطفال أشقاء بعبوة حوثية

الإعلامي عمرو أديب

"الفيلم وراه سر كبير".. أديب يكشف معلومة مهمة عن "الممر"

الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي: الاغتسال من الجنابة جائز بفوطة مبللة

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

أحمد حسن

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

أحمد سعد

أحمد سعد يحرج سمية الخشاب: كلامها كدب ومبتكلمش معاها

ريني فايلر

مفاجأة .. فايلر يجتمع بنجم الأهلي ويبلغه برحيله عن النادي

محمد صلاح

ريال مدريد يعرض مبلغا لا يصدق على ليفربول لشراء صلاح

مرتضى منصور

مرتضى يخطف نجمين من الأهلي ردًا على خطف كهربا .. فمن هما؟

أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

الرياضة

أحمد حسن
أحمد حسن

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

حسام حسن يوافق على تدريب المنتخب .. وشرط واحد قد يوقف التعاقد

#

ليفربول يجهز مفاجأة مدوية لـ"صلاح"

#

«أحمد حسن» مدافعًا عن«صلاح»: صانع السعادة

#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

أحمد حسن

أكد أحمد حسن - نجم منتخب مصر الأسبق - أن النجم محمد صلاح سوف يرفض الحصول على شارة كابتن منتخب مصر على حساب زملائه الأقدم بالفريق.

وقال "حسن" في تصريحات لـ"نجوم إف إم" : "لست ضد منح شارة القيادة لصلاح لكني اعترضت على إعلان الأمر في وسائل الإعلام بهذا الشكل لأنه قد يصنع الكثير من الحساسيات .. كنت لاعبا وأفهم تلك الأمور".

وأضاف "حسن" : "كان يجب إعلان هذا الأمر بعد ترتيبه في الغرف المغلقة وإرضاء اللاعبين القدامى .. صلاح سيرفض منحه الشارة .. الأقدمية هي المبدأ".

وأردف: "لا يجوز منح الشارع لصلاح في ظل وجود أحمد فتحي وعبدالله السعيد .. هناك أصول يجب أن تتبع ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الأهلي السابق يهاجم عبدالله السعيد: نط من الشباك
» تبرير كوميدي من خالد الغندور لـ"تشميسة" حمدي النقاز
» سوداء وبدون "مكياج" .. ملابس زوجة عمرو دياب تثير التساؤلات
» قصة الموقف الذي تشاءمت منه نعيمة عاكف .. وتوفيت بعده بأشهر
» نقل فنانة شهيرة للمستشفى .. وعمر خورشيد يطلب الدعاء لها
» تعليمات صارمة من حسام البدري للاعبي المنتخب
» شاهد.. أحمد موسى: "الإخوان بيجروا زي الفئران"
» ما لا تعرفه عن مخلوق "التارديغرادا"؟.. لن تصدق قدراته
» ناقد سينمائي يحذر من فيلم «الجوكر» لهذا السبب
» طبيب ليفربول يفجر مفاجأة عن إصابة «صلاح»
» بالأسماء.. 42 شهيدًا كويتيًا يروون بدمائهم سيناء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:47 ص

  • فجر

    04:35

  • شروق

    05:58

  • ظهر

    11:47

  • عصر

    15:07

  • مغرب

    17:37

  • عشاء

    19:07

من الى
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا