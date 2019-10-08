مفاجأة .. فايلر يجتمع بنجم الأهلي ويبلغه برحيله عن النادي

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الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

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فايلر

كشفت الإعلامية فرح علي عن اتجاه رينيه فايلر - المدير الفني السويسري للنادي الأهلي - للاستغناء عن أحد نجوم الفريق.

وقالت "فرح" في برنامجها المذاع على فضائية "تايم سبورت" إن "فايلر" يتمسك بتواجد الثنائي علي معلول وجونيور أجايي في صفوف الفريق ، وبالتالي تم المفاضلة بين رحيل وليد أزارو أو جيرالدو من أجل التعاقد مع مهاجم أفريقي جديد.

وأشارت إلى أن "فايلر" عقد جلسة مغلقة مع "جيرالدو" من أبلغه فيها برحيله عن الفريق وضرورة الترتيب لمسألة انضمامه لفريق آخر على سبيل الإعارة.

وتابعت: "فايلر غير مقتنع بوجود جيرالدو في النادي ، في ظل تراجع مستواه خلال الفترة الماضية".

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